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24.06.19 15:53

Крымский сельхозкооператив запустил производство креветки

© РИА Новости. Виталий Аньков
24 июня. Interfax-Russia.ru - Производство креветок запущено в Крыму на базе сельскохозяйственного производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан", инвестиции составили около 800 млн рублей, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель проекта Александр Шубаев.

"Реализация проекта - от стадии планирования - началась в 2015 году, процесс подготовки к производству занял почти четыре года. В целом в 2015-2018 годах объем инвестиций в организацию и модернизацию производства составил 13 млн долларов", - сказал Шубаев.

Рыболовецкий колхоз на севере полуострова до 2014 года выращивал карпов, он остановил работу после прекращения подачи пресной воды в Крым по каналу из Украины. После модернизации пруды в 520 га были наполнены морской водой.

Всего в пруды высажено 18 млн мальков белоногой креветки из Таиланда, в этом году планируется получить 300 тонн готовой продукции. На проектную мощность - 1 тыс. тонн в год - предприятие намерено выйти в 2020 году.

"На российском рынке на данный момент практически не представлена свежая (живая) креветка, объем производства нашей компании как минимум в 10 раз превысит весь текущий объем производства креветки в России", - отметил руководитель проекта.

Компания намерена оптом поставлять свежую продукцию крымским предприятиям, а также в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Производственный план на следующий год включает запуск дополнительных прудов, строительство административного здания площадью 700 кв. м и лаборатории на 100 кв. м. Кроме того в 2020 году при решении вопроса с газоснабжением возможно строительство инкубатора для выведения мальков мощностью до 60 млн в год. Предполагаемый объем инвестиций пока не называется.

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