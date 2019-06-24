Предприятия Ленобласти готовы принять на работу сотрудников закрывшегося завода Ford

24.06.19 16:01

© РИА Новости. Игорь Руссак

24 июня. Interfax-Russia.ru - Предприятия Ленинградской области готовы принять на работу высвобождающихся сотрудников прекратившего работу завода Ford Motor Company во Всеволожске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свободными в регионе остаются 20 тыс. вакансий, из них 4 тыс. - в обрабатывающей отрасли промышленности. Всеволожская биржа труда предлагает свыше 3,5 тыс. рабочих мест.

"Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей. Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые "коллективные каникулы", - приводит пресс-служба слова председателя комитета по труду и занятости населения региона Алексея Брицуна.

Он добавил, что власти региона общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках Ford. Стороны также договорились провести Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре как было запланировано ранее.

Кроме того, служба занятости Ленинградской области готова предложить высвобождаемым работникам услугу по профессиональной ориентации и организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Специалисты работают индивидуально с каждым работником Ford, подбирая варианты трудоустройства. На территории предприятия продолжаются консультации сотрудников биржи труда для содействия в трудоустройстве.

Пресс-служба отмечает, что в настоящее время Минпромторг совместно с экономическим блоком правительства Ленобласти активно занимается подбором инвестора на площадку Ford.

В конце марта совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского ПАО "Соллерс" распространило заявление о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Совместное предприятие будет перезапущено с 1 июля 2019 года на базе завода в Елабуге и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.