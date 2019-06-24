Сильный ветер c ливнем нарушил электроснабжение и повалил деревья в Ульяновске

24.06.19 16:05

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

24 июня. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады устраняют последствия непогоды, обрушившейся на Ульяновск в понедельник.

Администрация города сообщает, что после ливневого дождя, сопровождавшегося ветром с порывами до 22 м/с, поступил ряд сообщений от жителей об отключениях электроэнергии и поваленных деревьях.

"Перебои с подачей электроэнергии произошли в 3-ем квартале Нового города - из-за скачков электроэнергии на сетях, на улицах Ипподромной, Академика Павлова и ряде других - после падения веток на провода. Зафиксированы падения как минимум восьми деревьев на улицах Верхней Полевой, Тухачевского, Федерации, Гагарина и других", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за упавшей металлической конструкции на улице Розы Люксембург на 25 минут прерывалось движение трамваев.

Между тем, местные жители публикуют в соцсетях фотографии затопленных дорог и вырванных с корнем деревьев, некоторые из которых упали на припаркованные во дворах многоэтажек автомобили.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ульяновской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что около 14:00 мск поступило сообщение, что в детском лагере "Ласточка" в Старомайнском районе ветер повалил около 10 сосен.

"Деревья упали на деревянные домики, в которых размещались 12 детей. Пострадавших нет. Повреждена лишь кровля домиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, воспитанники размещены в других домиках детского лагеря.

"Электричество и водоснабжение лагеря не нарушено. Сейчас на место выехал отряд областной службы спасения для уборки территории от деревьев", - добавил представитель регионального главка МЧС.

В то же время на сайте ГУ МЧС по региону сообщается, что в поселке Старая Майна частично повреждена шиферная кровля районной больницы. Там же ветер частично сорвал железную кровлю жилого двухэтажного дома, находящегося на улице Рабочая.

"Отсутствует электроэнергия в селах Кремёнки, Шмелёвка, Пребрежное, Матвеевка, Ивановка, Дмитриево-Помряськино, рабочий поселок Старая Майна (частично). Бригада энергетиков работает", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось со ссылкой на синоптиков об ухудшении погодных условий в регионе. До вечера понедельника в отдельных районах Ульяновской области ожидается крупный град, порывы ветра при грозе могут достигать 27 м/с. В то же время в регионе сохранится жаркая погода - прогнозируется +32 градуса.