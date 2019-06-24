Евкуров намерен покинуть пост главы Ингушетии

24.06.19 19:17

© РИА Новости. Сергей Субботин

24 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия", - заявил Евкуров в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.

В декабре минувшего года Евкуров в ходе пресс-конференции заявлял, что не намерен в ближайшее время покидать пост главы региона под давлением оппозиции.

"Сразу через полгода, когда стал президентом республики, пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", - отмечал глава региона.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.

9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. В Вооруженных силах с 1982 года. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба. Служил на различных командных должностях в ВС РФ.

Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово, присвоено звание Героя России.

С 2004 года начальник разведки - замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

Воинское звание - генерал-майор, имеет знак особого отличия - "Золотую медаль" Героя РФ, орден Александра Невского, орден " За военные заслуги", орден Красной Звезды, орден Мужества, две медали " За отвагу".