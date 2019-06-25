Уголовное дело заведено после лесных пожаров в одном из районов Якутии

25.06.19 04:42

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара в Верхоянском районе Якутии, где в середине июня был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

"По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 и ст. 168 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствию известен предполагаемый виновник пожара. По данным министерства, кроме леса огнем уничтожено и повреждено имущество людей на сумму более 1 млн руб. Общий ущерб устанавливается.

Ранее сообщалось, что с 20 мая на всех землях лесного фонда Якутии установлен пожароопасный сезон. С его начала было зарегистрировано более двух десятков лесных пожаров.

В Верхоянском районе в середине июня из-за пожаров был введен режим ЧС. В пресс-службе уточняют, что еще 7 мая министерство предупредило главу района о большом количестве возгораний на площади 9,5 тыс. га. Причиной пожаров в основном являются неконтролируемые сельскохозяйственные палы.