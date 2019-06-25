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25.06.19 04:42
Уголовное дело заведено после лесных пожаров в одном из районов Якутии
"По факту возникновения лесного пожара в Верхоянском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 и ст. 168 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствию известен предполагаемый виновник пожара. По данным министерства, кроме леса огнем уничтожено и повреждено имущество людей на сумму более 1 млн руб. Общий ущерб устанавливается.
Ранее сообщалось, что с 20 мая на всех землях лесного фонда Якутии установлен пожароопасный сезон. С его начала было зарегистрировано более двух десятков лесных пожаров.
В Верхоянском районе в середине июня из-за пожаров был введен режим ЧС. В пресс-службе уточняют, что еще 7 мая министерство предупредило главу района о большом количестве возгораний на площади 9,5 тыс. га. Причиной пожаров в основном являются неконтролируемые сельскохозяйственные палы.
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