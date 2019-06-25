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25.06.19 11:12
Вербовщик "Свидетелей Иеговы" арестован в Приморье
"Ему предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 8 апреля по 5 июня 2018 года в приморском Уссурийске 46-летний обвиняемый организовывал вербовку новых членов "Свидетели Иеговы".
Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.
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