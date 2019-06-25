Вербовщик "Свидетелей Иеговы" арестован в Приморье

25.06.19 11:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Суд в Приморье по ходатайству следствия заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в вербовке новых членов запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы", сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

"Ему предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ). По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 8 апреля по 5 июня 2018 года в приморском Уссурийске 46-летний обвиняемый организовывал вербовку новых членов "Свидетели Иеговы".

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.