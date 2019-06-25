Дети отравились в поезде "Анапа - Екатеринбург", двое госпитализированы

25.06.19 11:19

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 июня. Interfax-Russia.ru - Шестеро воспитанников спортивной школы пожаловались на плохое самочувствие после ужина в вагоне-ресторане поезда "Анапа - Екатеринбург", Уральское следственное управление начало проверку по факту пищевого отравления, сообщает пресс-служба ведомства.

60 детей в сопровождении представителей спортивной школы возвращались на поезде из летнего лагеря Анапы в Сургут с пересадкой в Екатеринбурге, но еще в пути, после ужина в вагоне-ресторане, почувствовали недомогание. "За медицинской помощью обратились шесть детей, один ребенок снят с поезда в городе Екатеринбурге и госпитализирован в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

В Сургуте по результатам повторного осмотра медработники госпитализировали еще одного ребенка. Остальных в связи с удовлетворительным состоянием здоровья отправили домой.

Следователи вместе с Роспотребнадзором устанавливают причины произошедшего, провели осмотр места происшествия, опросили медиков и тренеров, сопровождавших детей.