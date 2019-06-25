Российская делегация готова к тому, что ее полномочия будут оспариваться в ПАСЕ

25.06.19 11:38

© РИА Новости. Владимир Федоренко

25 июня. Interfax-Russia.ru - Российские парламентарии возвращаются к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как ПАСЕ поддержала резолюцию, защищающую полномочия национальных делегаций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Решение по резолюции принято. Вы знаете, что дебаты происходили на протяжении многих часов, и несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ сделала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята. Здравое большинство отстояло позицию. Мы как только была принята резолюция, подали заявку на участие", - сказал Володин

Делегация российских парламентариев во вторник уже прибыла в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ, сообщил "Интерфаксу" один из членов делегации. Делегацию возглавляет вице-спикер Думы Петр Толстой.

Между тем в ПАСЕ полномочия российской делегации были оспорены. По правилам организации теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

В российской делегации уже заявили, что не сомневались в оспаривании своих прав в ПАСЕ. Как сообщил во вторник "Интерфаксу" замглавы делегации Леонид Слуцкий, российские парламентарии будут ждать 26 июня, когда полномочия будут подтверждаться после оспаривания.

"Очевидно, что полномочия будут оспорены, будут два доклада регламентного комитета и мониторингового", - сказал Слуцкий.

Он выразил уверенность, что вопрос о полномочиях российской делегации будет рассмотрен до голосования по кандидатуре генсека СЕ в среду.

Однако, по словам Слуцкого, участие российской делегации в дальнейшей работе ПАСЕ зависит от полного безоговорочного подтверждения ее полномочий без ограничений и санкций.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

25 июня в ПАСЕ проходит рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. ранее спикер ГД Вячеслав Володин разъяснял, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы - это "позитивный сценарий".

Вместе с тем Володин не исключил и альтернативный вариант развития событий.

"Когда мы с Валентиной Матвиенко (председателем Совета Федерации - ИФ), будем подписывать заявку для участия в Парламентской Ассамблее, мы обязательно в этой заявке оговорим, что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ", - сказал Володин.

Он добавил, что "если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ".

По словам Володина, в такой ситуации было важно в консультациях с руководством ПАСЕ добиться, чтобы вопрос об обсуждении полномочий российской делегации, был вынесен в повестку до вопроса о выборах генерального секретаря Совета Европы.

"Для нас важно участвовать в работе ПАСЕ, но на равных правах", - сказал председатель Госдумы.

Он, кроме того, обратил внимание, что "выход из ПАСЕ влечет за собой выход из Совета Европы".

Также лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе Ассамблеи, сказал Володин.