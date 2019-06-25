Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей

25.06.19 11:42

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Столичные власти объявили торги на определение подрядчика для строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе за 52,2 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе департамента строительства.

"В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной организации на строительство объектов улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 52,221 млрд рублей. Подведение итогов конкурса запланировано на 22 июля текущего года.

Строительство участка СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе должно завершиться в 2022 году. В ходе работ планируется построить пять эстакад, реконструировать мост через Яузу, построить три моста через реку Лихоборка и реконструировать подземный переход около станции метро "Ботанический сад".

Ранее в июне сообщалось, что участок СВХ от Открытого до Ярославского шоссе за 10,8 млрд рублей построит ПАО "МОСТОТРЕСТ". В общей сложности компании предстоит построить и реконструировать более 4,8 км дорог. Завершение работ также намечено на 2022 год.

Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Фактически трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.