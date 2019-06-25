Евкуров уверен, что его преемником станет "человек из народа"

25.06.19 13:58

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, заявивший в понедельник о решении уйти в отставку, выразил уверенность, что его преемником станет "человек из народа".

"Думаю, что республику возглавит после меня представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион. Мы за это время многое сделали для укрепления гражданского общества, примеряли враждующие стороны, кровников, достигли определенных успехов", - заявил Евкуров на встрече с членами совета тейпов при главе Ингушетии.

Евкуров подчеркнул, что не видит трагедии в том, что он уходит с поста главы Ингушетии, а также заявил о том, что принял решение об уходе "обдуманно и самостоятельно".

"Такова жизнь, она меняется. На этом посту я сделал при вашей поддержке все возможное для стабилизации обстановки. Хочу призвать вас не сворачивать с этого благородного пути, продолжать примирительную, воспитательную работу", - подчеркнул он.

Евкуров призвал общественников помогать будущему главе республики и пообещал принимать активное участие в жизни региона.

"Даже если буду находиться за пределами региона, буду стараться чаще приезжать, следить за обстановкой, участвовать в общественной жизни, помогать. Хочу призвать общественников, совет тейпов не мешать, а помогать властям, будущему главе, указывать на проблемы, предлагать свои пути их решения", - заявил Евкуров на встрече с членами совета тейпов.

Глава региона подчеркнул, что будет молиться за то, чтобы последующий глава республики был лучше его самого.

При этом Евкуров не поддержал инициативу одного из общественников обратиться к руководству страны с просьбой сохранить за ним пост главы республики.

"Я хотел бы попросить общественников, членов совета тейпов отказаться от этой идеи. Окончательное решение об отставке принято, принято осознанно, обдуманно. В ближайшие дни будет известно имя главы региона. Задача общественности - оказывать поддержку новому руководителю региона", - сказал он на заседании во вторник.

Перед этим один из членов совета тейпов сообщил Евкурову, что на имя президента РФ Владимира Путина готовится обращение с просьбой оставить его в должности главы республики. Представитель совета тейпов также уточнил, что в обращении планируется отразить все достижения региона под руководство Евкурова.

Евкуров принял решение уйти в отставку после 12 лет руководства регионом.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия", - заявил Евкуров накануне в своем обращении на местном телевидении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.

9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.