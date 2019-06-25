Травников: уголовные дела экс-руководителей крупнейших медцентров Новосибирска негативно повлияют на отрасль

25.06.19 11:52

Фото Александра Левчука

25 июня. Interfax-Russia.ru - Ситуация с уголовным преследованием экс-директоров Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) Александра Караськова и Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) им. Я. Л. Цивьяна Михаила Садового негативно скажется на медицинской отрасли региона, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Такая история, которую мы наблюдаем в НИИТО и в Центре им. Мешалкина, конечно, повлияет негативно на развитие этой отрасли. Во-первых, это, конечно, имиджевый удар, во-вторых, это потеря времени на смену руководителей, на вхождение в курс дела, принятие решений. Но мы надеемся, что эта задержка не будет критичная для развития отрасли и предприятий-партнеров", - сказал он журналистам во вторник.

Как сообщалось, 16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года. В отношении Караськова и его подчиненных расследуется несколько уголовных дел, объединенных в одно производство. 11 июня академик был арестован на два месяца по обвинению по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

14 июня Центральный районный суд Новосибирска приговорил Михаила Садового к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

НИИТО был создан как институт восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии в мае 1946 года. В настоящее время в институте трудится около 700 сотрудников, более 52% из них имеют высшую или первую квалификационные категории. В структуре института девять клинических отделений на 260 коек, из них 40 коек в детском отделении, лечебно-диагностические подразделения, девять операционных.

Садовой работал в НИИТО с 1985 года, с 2006 года - в должности директора.