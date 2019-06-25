Генпрокуратура заявила, что нерестилища русского осетра в Волге потеряны на 80%

25.06.19 12:01

© РИА Новости. Сергей Смирнов

25 июня. Interfax-Russia.ru - В Генпрокуратуре России назвали угрожающим положение дел с ценными видами рыбы в бассейне крупнейших российских рек Волга и Амур.

"Угрожающая ситуация складывается на реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, севрюги - на 40%, белуги - на 92%",- заявил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Паламарчук на совещании во вторник.

По его словам, "некоторые виды рыб, например, волжская сельдь, полностью исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам".

"Не снижается острота экологических проблем в бассейне реки Амур, на который приходится более 80% суммарного объема вылова пресноводных рыб в Дальневосточном федеральном округе",- отметил Паламарчук.

Он сообщил, что ежегодно в реку Амур сбрасывается свыше 230 тонн химических элементов и соединений, около 1 млрд кубометров сточных вод, из них более 400 млн неочищенных или недостаточно очищенных.

Прокурорами за два последних года выявлено более 25 тыс. нарушений законов в сфере охраны водных биологических ресурсов, в том числе свыше 1 тыс. при обращении с редкими и исчезающими видами, подчеркнул представитель надзорного ведомства.