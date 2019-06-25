Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

25.06.19 12:16

© РИА Новости. Руслан Кривобок

25 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд приговорил гражданина Польши Мариана Радзаевски к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать Радзаевски виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре, оглашенном во вторник.

В срок отбытия наказания Радзаевски зачтено время задержания и содержания под стражей с 20 апреля 2018 года.

Адвокат поляка Юлия Сорина заявила "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.

"Мы не согласны с квалификацией обвинения и будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции", - сказала защитник.

Она добавила, что не может комментировать фабулу дела из-за подписки о неразглашении.

Как следует из резолютивной части приговора, Радзаевски - "индивидуальный предприниматель в фирме "Автотранс" из города Белосток со средним профессиональным образованием, 11 февраля 1977 года рождения, имеющий на иждивении шестерых малолетних детей.

Процесс в отношении Радзаевски прошел в закрытом режиме, поскольку материалы его дела засекречены.

Согласно квалификации обвинения, Радзаевски мог осуществлять сбор и передачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну России, в том числе данных, которые можно было использовать против безопасности РФ, по заданию иностранной разведки. Вместе с тем, точная фабула уголовного дела неизвестна.

По данным источника "Интерфакса", свою вину Радзаевски не признал.