Около пяти тысяч кубометров селей сошли в горах Сочи - МЧС

25.06.19 14:26

© РИА Новости. Артур Лебедев

25 июня. Interfax-Russia.ru - Специализированные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды в Сочи, для организации работ в администрации города-курорта создан оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

На месте ЧП развернут штаб оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

"Убрано порядка пяти тысяч кубометров. Происходит расчистка русла ручья и дороги", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор", где накануне сошел сель, агентству "Интерфакс-Юг" сообщили о завершающем этапе ликвидации последствий стихии.

"Курорт "Роза Хутор" работает в обычном режиме. Сегодня для гостей включены все канатные дороги: "Стрела", "Заповедный лес", "Эдельвейс" и "Кавказский экспресс", "Беседа", - рассказали в пресс-службе.

По ее данным, полностью расчищен ранее подтопленный участок открытой автобусной парковки около "Роза Холл". Уборка небольшой территории на площади Мзымта идет полным ходом и будет завершена в самое ближайшее время. Восстановлено движение канатной дороги "Стрела", гости курорта могут подняться на его высшую точку "Роза Пик" (2320 м)".

Ранее сообщалось, что в районе курорта "Роза Хутор" сошли два селя, общий объем которых составил более 1,5 тысяч кубометров.