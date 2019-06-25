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Россияне стали меньше пить

© РИА Новости. Георгий Зимарев
25 июня. Interfax-Russia.ru - В России употребление алкоголя на душу населения с 2009 года снизилось с 18 до 12,5 литров, сообщила директор Национального научного центра - филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Татьяна Клименко.

"Ситуация принципиально улучшается, снижается уровень потребления алкоголя. С 2009 года число потребления алкоголя на душу населения снизилось с 18 до 12,5 литров", - сказала Клименко во вторник на круглом столе, посвященному формированию здорового образа жизни и проблеме подростковой наркомании.

Она отметила, что общий уровень употребления наркотиков также снижается.

"Но наше слабое место - употребление наркотиков среди школьников, эти показатели продолжают увеличиваться. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, мы научились выявлять ранних наркопотребителей, все вы слышали про тестирование школьников на наркотики. Во-вторых, ранее информационные каналы о распространении наркотиков приходилось на взрослое население, теперь в основном это интернет и аудитория подростков", - сказала Клименко.

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе подтвердил, что эксперты стали более прицельно исследовать эту группу.

"Когда мы говорим, что надо преподавать психологию в школе, мы говорили, что надо вводить ее с 5-го класса, но директора и учителя говорили, что с 3-го, потому что наркотики приносят уже в 4-м классе. Самая сложная и уязвимая группа - с 6 до 12 лет", - сказал Кекелидзе.

В апреле 2019 года в Минздраве РФ сообщили, что потребление алкоголя в России на душу населения снизилось почти в два раза за семь лет. "Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литра на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза", - говорилось в докладе Минздрава по итогам 2018 года, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

По данным ведомства, это привело к сокращению числа не только алкогольных отравлений, но и других алкоголь-ассоциированных расстройств, что сказалось, прежде всего, на снижении смертности мужчин трудоспособного возраста - с 2012 года на 18%.

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