Татарстан ведет переговоры о поставке вертолетов "Ансат" в Туркмению

25.06.19 12:35

© РИА Новости. Алексей Федосеев

25 июня. Interfax-Russia.ru - Татарстан ведет переговоры о поставке в Туркмению вертолетов "Ансат", которые производит ПАО "Казанский вертолетный завод" (входит в холдинг "Вертолеты России"), сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов на пресс-конференции в Казани во вторник.

По его словам, в ходе визита делегации Туркмении в Татарстан 23 июня был представлен вертолет "Ансат" в медицинском исполнении, который заинтересовал туркменскую сторону.

"Мы в настоящее время по поручению президента Туркменистана ведем переговоры с туркменской стороной о возможностях, условиях поставок вертолетов "Ансат" в различном исполнении для Туркменистана", - сказал Каримов.

Он уточнил, что Татарстан подготовил для Туркмении специальное предложение с техническими характеристиками. "Вчера оно было согласовано в "Вертолетах России" в Москве, и сейчас мы по этому предложению ведем активные переговоры в нескольких различных исполнениях", - сказал Каримов.

Также, по словам министра, представителей республики заинтересовал легкий самолет Т-500 для сельхозработ, производство которого налажено на казанском предприятии "МВЕН" и будет расширено за счет площадки в Иннополисе.

"Вместе с туркменскими авиалиниями и с министерством сельского хозяйства Туркменистана прорабатываются возможности и изучаются ценовые параметры, технические характеристики по использованию этих самолетов в дальнейшем на полях Туркменистана. На это есть соответствующее поручение президента Туркменистана", - сказал Каримов.

Казанский вертолетный завод производит вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, Ми-38, "Ансат".

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Может использоваться как для перевозки грузов, так и пассажиров (до 7 человек).

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" в партнерстве с частными инвесторами планирует вложить до 2,5 млрд рублей в создание производства самолетов малой авиации в Иннополисе. Завод планируется открыть в 2022 году. Его предполагаемая мощность - от 60 до 100 летательных аппаратов в год.