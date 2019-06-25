Более сотни школьников Урала примут участие в соревнованиях спасателей в Тюмени

25.06.19 12:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 июня. Interfax-Russia.ru - Межрегиональные соревнования Уральского федерального округа "Школа безопасности", а также состязания, которые пройдут в рамках работы полевого лагеря "Юный спасатель", состоятся с 28 июня по 2 июля в Тюмени.

"В этих меропрятиях, они будут проходить на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", примут участие 120 старшеклассников из всех регионов Уральского федерального округа", - сообщил директор "Аванпоста" Николай Савченко на пресс-конференции во вторник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, участникам соревнований "Школа безопасности" и "Юный спасатель" предстоит пройти комбинированную пожарную эстафету, "Маршрут выживания", испытания по физической подготовке, показать свои навыки при проведении поисково-спасательных работ.

"Так, им предстоит разрезать при помощи гидравлического инструмента макет автомобиля, извлечь "пострадавшего", оказать первичную медицинскую помощь, провести при необходимости реанимацию", - сказал Савченко.

Кроме того, среди испытаний - извлечение "пострадавших" из завалов, спасение "утопающих", соревнования по ночному ориентированию.

"При прохождении этапа, связанного со спасанием людей при пожарах, будет использовано специальное оборудование - дымокамера, где имитируется пожар в помещении", - подчеркнул Савченко.