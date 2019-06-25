Вопрос полномочий: решение о работе в ПАСЕ российская делегация примет 26 июня
  
Не прошли проверку: более 60 дел о применении допинга может быть открыто в Чувашии
   
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
25.06.19 12:51

ЦИК инспектирует избиркомы Петербурга

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
25 июня. Interfax-Russia.ru - Представители Центризбиркома прибыли в Санкт-Петербург для наблюдения за муниципальной избирательной кампанией, сообщил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании во вторник.

"Сегодня в Санкт-Петербурге работает довольно-таки большая группа, порядка 14 человек - представители Центральной избирательной комиссии, члены Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса совместно с нашими сотрудниками для того, чтобы живьем понять, что сегодня происходит в городе в вопросах избирательного процесса", - сказал он.

Миненко подчеркнул, что Горизбирком консультируется с главой ЦИК Эллой Памфиловой по спорным вопросам муниципальной кампании. Комиссия продолжает рассматривать сообщения о нарушениях, поступающие от граждан.

"Мало того, мы будем заслушаны завтра на заседании Центральной избирательной комиссии о положении дел. Будут подведены итоги первого дня (работы инспекции - ИФ)", - добавил Миненко.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил о нарушениях в ходе муниципальной избирательной кампании. По словам Вишневского, выдвижению оппозиционных кандидатов препятствуют искусственно создаваемые очереди в избиркомы, а также сокрытие комиссиями информации о дате и месте проведения выборов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.06.19 14:50
Умерла актриса Алла Покровская
.
  25.06.19 12:16
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
.
  25.06.19 11:42
Москва ищет подрядчика для строительства участка СВХ за 52,2 млрд рублей
.
  25.06.19 09:38
Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок
.
  24.06.19 13:58
Около 90 млрд рублей выделит за пять лет Москва на строительство объектов здравоохранения
.
  24.06.19 13:30
Жилье по программе реновации на месте Ховринской больницы построят в 2022 году
.
  24.06.19 11:34
Около 2 тыс. деревьев в честь новорожденных высадят в Москве осенью
.
  24.06.19 09:49
В День молодежи в Москве откроются более 70 праздничных площадок
.
  24.06.19 09:21
Большой театр сократит более чем на 30% бронь билетов в первый день продажи - Счетная палата
.
  21.06.19 15:38
Число спасателей в местах отдыха у воды в Москве увеличили из-за жары


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket