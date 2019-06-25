ЦИК инспектирует избиркомы Петербурга

25.06.19 12:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 июня. Interfax-Russia.ru - Представители Центризбиркома прибыли в Санкт-Петербург для наблюдения за муниципальной избирательной кампанией, сообщил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко на заседании во вторник.

"Сегодня в Санкт-Петербурге работает довольно-таки большая группа, порядка 14 человек - представители Центральной избирательной комиссии, члены Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса совместно с нашими сотрудниками для того, чтобы живьем понять, что сегодня происходит в городе в вопросах избирательного процесса", - сказал он.

Миненко подчеркнул, что Горизбирком консультируется с главой ЦИК Эллой Памфиловой по спорным вопросам муниципальной кампании. Комиссия продолжает рассматривать сообщения о нарушениях, поступающие от граждан.

"Мало того, мы будем заслушаны завтра на заседании Центральной избирательной комиссии о положении дел. Будут подведены итоги первого дня (работы инспекции - ИФ)", - добавил Миненко.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил о нарушениях в ходе муниципальной избирательной кампании. По словам Вишневского, выдвижению оппозиционных кандидатов препятствуют искусственно создаваемые очереди в избиркомы, а также сокрытие комиссиями информации о дате и месте проведения выборов.