Судно с углем сняли с мели в Керченском проливе

25.06.19 12:57

© РИА Новости. Владимир Вяткин

25 июня. Interfax-Russia.ru - Спасательный буксир во вторник успешно снял с мели в Керченском проливе российское грузовое судно, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в дирекции порта "Кавказ".

"В 9:20 мск к аварийному судну "Сиберин 1" подошел буксир "Хохол". В 9:50 мск аварийное судно было успешно снято с мели", - сказал сотрудник порта.

Он также уточнил, что теплоход остался на ходу и проследовал к якорной стоянке на рейде порта "Кавказ" для проверки.

Ранее сообщалось, что накануне российский теплоход "Сиберин 1" с 4,3 тыс. тонн угля на борту сел на мель при выходе из Южного района порта "Кавказ. Судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента.