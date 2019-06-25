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25.06.19 13:03

Россети: долги Северного Кавказа за электричество превысили 50 млрд рублей

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
25 июня. Interfax-Russia.ru - Долги регионов Северного Кавказа за оптовую электроэнергию составляют в настоящее время более 50 млрд рублей, и ситуация не улучшается, сообщил журналистам генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа" ("Россети Северный Кавказ") Виталий Иванов.

"Никакой положительной динамики на Северном Кавказе не наблюдается пока. Долги растут. Готовится системное решение по данным долгам", - сказал Иванов.

По его словам, "лидерами" среди должников являются Дагестан, Чечня и Северная Осетия, причем на Дагестан приходится львиная часть: его долг составляет порядка 40 млрд рублей.

"Ситуация неплохая на фоне Дагестана в КБР и КЧР. Ставропольский край пока не обсуждаем, там ситуация стабильная", - добавил гендиректор.

Он отметил, что реструктуризация в данном вопросе не поможет, требуется решение проблемы на уровне правительства РФ.

"Никакая реструктуризация 5- или 10-летняя не спасет компанию. Либо надо реструктуризироваться на десятки лет, либо все-таки по каким-то критериям к этим долгам относиться", - сообщил Иванов.

"Система неплатежей - она создана не "МРСК Северного Кавказа". Она создана, по сути дела, теми низкими нормативами тарифов, которые установлены в системе ЖКХ. И эту проблему нужно решать исключительно на правительственном уровне. Не решить ее компании. Сейчас компания предлагает различные рассрочки на 30-летний, в том числе, период на оптовом рынке электрической энергии. Но пока мы находимся на переговорной позиции", - добавил Иванов.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) владеет 92% акций компании.

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