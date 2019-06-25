Дефицит бюджета Удмуртии на 2019г увеличен до 2,2% от расходов с 0,6%

25.06.19 13:08

© РИА Новости. Михаил Мордасов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты Госсовета Удмуртии приняли изменения в бюджет республики на 2019 год, сообщается в пресс-релизе республиканского парламента.

В результате внесенных изменений доходы текущего бюджета Удмуртии утверждены в размере 79 млрд 832,415 млн рублей, расходы - 81 млрд 609,927 млн рублей.

Таким образом, дефицит составит 1,778 млрд рублей, или 2,2% от расходов.

Ранее, с учетом принятых в марте изменений, доходная часть бюджета Удмуртии на 2019 год составляла 77 млрд 91,65 млн рублей, расходная - 77 млрд 518,329 млн рублей, дефицит - 426,679 млн рублей, или 0,6% от расходов.

В пресс-релизе со ссылкой на министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова сообщается, что изменения направлены на обеспечение функционирования государственных и муниципальных учреждений, обеспечение мероприятий госпрограмм в III квартале 2019 года, продолжение реализации нацпроектов и решение социально значимых вопросов.

Доходная часть бюджета увеличена, в частности, за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета. Кроме того увеличение доходной части обеспечивают безвозмездные поступления из федерального бюджета, иные налоговые платежи, доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Также доходы бюджета увеличены в связи с уточнением прогноза по поступлению в бюджет республики акцизов на нефтепродукты.

Дополнительные расходы будут, в частности, направлены на реализацию национальных проектов - 487 млн рублей. В рамках реализации госпрограмм увеличены расходы по ряду социально значимых направлений, в том числе, 323,5 млн рублей будут направлены на льготное лекарственное обеспечение, долечивание после стационарного лечения, проведение дородовой диагностики, а также на обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями и вакцинацию населения. Еще 166,9 млн рублей дополнительно предусмотрены на реализацию программы "Детское и школьное питание", оказание материальной помощи малоимущим семьям, выплату именных стипендий, приобретение новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того в качестве субсидий 149,4 млн рублей получат транспортные организации для обеспечения льготного проезда пассажиров на автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Также 100 млн рублей будет направлено на оказание помощи муниципальным образованиям республики в виде дотации на сбалансированность.

На расходы капитального характера предусмотрено дополнительно 1,062 млрд рублей, из них 807 млн рублей - на строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, 170 млн рублей - на приобретение социального жилья для детей-сирот, а также 85 млн рублей дополнительно будет направлено на строительство спортивного бассейна по концессионному соглашению.

В разрезе федеральных целевых поступлений 285 млн рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, 149 млн рублей - на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, также выделены федеральные средства на реализацию программ формирования современной городской среды и создание модельных муниципальных библиотек.