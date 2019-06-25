Глава Дагестана вернулся к своим должностным обязанностям после лечения в Москве

25.06.19 13:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Дагестана Владимир Васильев после выздоровления провел во вторник еженедельное совещание, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации главы и правительства республики.

"Владимир Абдуалиевич вернулся на работу после лечения в одной из клиник в Москве. Сегодня он провел еженедельное совещание, затем выехал на другую встречу", - сказал собеседник агентства.

17 июня Васильев был госпитализирован в одну из московских клиник с подозрением на воспаление легких. Вместо него обязанности главы республики временно исполнял премьер-министр Дагестана Артем Здунов.