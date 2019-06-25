Курский экс-депутат обвиняется в растрате топлива для полиции на 21 млн рублей

25.06.19 13:27

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи предъявили бывшему депутату курского городского Собрания и нынешнему владельцу ООО "Топливная компания "Ант-Ойл" Надежде Тарубаровой обвинение в растрате, сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, в период с 13 февраля 2018 года по 25 декабря 2018 года Тарубарова, главный бухгалтер, а также другие управленцы ООО ТК "Ант-Ойл" истратили вверенные компании на основании госконтрактов с УМВД России по Курской области горюче-смазочные материалы. Топливо было израсходовано лично ими, а также другим лицам.

Общий объем растраты составил 620 556 литров, что причинило ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Курской области" материальный ущерб на сумму 20,8 млн рублей.

Установлено также, что Тарубарова вместе с главным бухгалтером легализовала полученные в ходе растраты 4,5 млн рублей, сфальсифицировав сведения о сделках фирмы.

Ранее сообщалось, что в отношении Тарубаровой было возбуждено два дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. "а" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Судом в отношении Тарубаровой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тарубарова была депутатом курского горсобрания предыдущего созыва, которое завершило свою работу в 2017 году.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" она является единственным владельцем компании ООО ТК "Ант-Ойл" в г.Курске, созданном в январе 2018 года. Предприятие было создано в январе 2017 года. Основной вид деятельности - розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.