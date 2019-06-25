Омская область может получить дополнительно 1,5 млрд руб на капремонт домов и дорог

25.06.19 13:29

© РИА Новости. Павел Львов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральный центр может направить в Омскую область дополнительные средства на проведение работ по ремонту фасадов домов в центре Омска, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее Омская область уже получила 1,1 млрд рублей, на которые будут отремонтированы фасады 169 домов, расположенных вдоль центральных магистралей Омска. До 1 июля будут подписаны договоры со всеми подрядчиками, работы должны быть закончены к 1 октября текущего года.

"На сегодняшний день есть гарантия получения еще одного миллиарда рублей, который также пойдет в Омск для капитального ремонта домов. Эти деньги нужно направить на тот жилой фонд, который наиболее изношен, где невозможно жить", - говорится в сообщении.

Ориентировочно в июле - после принятия поправок в федеральный бюджет в третьем чтении - предусмотренный для Омской области миллиард рублей будет учтен в сводной бюджетной росписи областного бюджета, уточняется в сообщении.

Кроме того на 500 млн рублей увеличился объем регионального дорожного фонда. Средства пойдут на обеспечение безопасности (ограждение, разметка, светофоры) на перекрестках, близких к школам и детским садам.

Федеральные средства поступают в рамках подготовки к проведению ХVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств в Омске осенью 2019 года.