"Аэропорты Чукотки" ищут подрядчика для реконструкции аэропорта Певек за 3,6 млрд рублей

25.06.19 13:31

© РИА Новости. Антон Денисов

25 июня. Interfax-Russia.ru - ФКП "Аэропорты Чукотки" объявило конкурс с ограниченным участием на право реконструкции аэропорта "Певек" в Чукотском автономном округе, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,566 млрд рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 июня, итоги будут подведены 24 июля.

Работы необходимо выполнить до 30 декабря 2022 года.

Как сообщалось, Минтранс РФ выделил 3,6 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Певека в рамках проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов". К 2023 году предполагается отремонтировать взлетно-посадочную полосу и здание аэропорта, а также обновить оборудование.

В связи с предстоящей реконструкцией региональные власти совместно с ФКП "Аэропорты Чукотки" и авиакомпаниями прорабатывают вопрос организации воздушных перевозок жителей города в центральные районы страны через Анадырь, Якутск и Петропавловск-Камчатский.

Аэропорт "Певек" имеет ВПП размером 2,5 тыс. метров на 42 метра, принимает самолеты и вертолеты. Площадка аэродрома находится в стесненных условиях, практически со всех сторон омывается водами, обводнению также подвержена территория между ВПП и перроном.

ФКП "Аэропорты Чукотки" создано в 2010 году на базе ФГУП "Чукотавиа", которое является в Чукотском АО основным региональным авиаперевозчиком. ФКП включает 10 аэропортов Чукотки в населенных пунктах Анадырь, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Лаврентия, Марково, Мыс Шмидта, Омолон, Певек и Провидения.