Государственный исторический музей создаст свой филиал в Туле

25.06.19 13:35

Фото с официального сайта правительства Тульской области

25 июня. Interfax-Russia.ru - Филиал Государственного исторического музея будет создан в Туле к 2021 году, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на директора музея Алексея Левыкина.

"В 2020 году в Туле появится филиал Государственного исторического музея. Он разместится в Музейном квартале - в здании пряничной торговли XIX века на улице Металлистов", - приводит пресс-служба слова Левыкина.

Мероприятия будут приурочены к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля в 2020 году.

В настоящее время в Государственном историческом музее работает выставка, приуроченная к этой дате.

Ранее сообщалось, что в Музейный квартал возле Тульского кремля войдут филиалы федеральных музеев "Ясная Поляна", "Куликово поле", "Поленово", музей декоративно-прикладного искусства и музей казачества.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Музейный квартал "станет жемчужиной нашего туристического маршрута".