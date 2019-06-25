Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

25.06.19 13:54

Фото пресс-службы администрации г. Липецка

25 июня. Interfax-Russia.ru - Евгения Уваркина избрана мэром Липецка на сессии Липецкого горсовета во вторник, ранее она исполняла обязанности главы города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского парламента.

"Первоначально поступило девять заявок от претендентов на должность градоначальника, до этапа представления программ были допущены шестеро. В итоге конкурсная комиссия остановила свой выбор на двух кандидатах - это заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева и исполняющая обязанности мэра Евгения Уваркина", - сказал собеседник агентства.

В ходе тайного голосования за Уваркину было подано 25 голосов, за Трубачеву - 4, еще 9 депутатов проголосовали против всех, 7 испортили бюллетени.

Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 г. распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.

Уваркиной 45 лет, она является председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Замужем, воспитывает шестерых детей.