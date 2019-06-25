Более 200 пассажиров поезда Челябинск-Ташкент застряли в Казахстане из-за взрывов боеприпасов

25.06.19 13:42

© РИА Новости. Владимир Астапкович

25 июня. Interfax-Russia.ru - Поезд №365 Челябинск-Ташкент задержан из-за взрывов боеприпасов на юге Казахстана, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"24 июня на территории воинской части в районе станции Арысь произошло возгорание, повлекшее разрыв боеприпасов. В связи с этим задержан ряд пассажирских поездов на участке Шымкент - Арысь - Тимур. Данный участок входит в маршрут следования одного пассажирского поезда формирования Федеральной пассажирской компании. В настоящий момент поезд № 365 Челябинск - Ташкент остановлен на территории Казахстана в районе станции Шиели", - говорится в сообщении.

Пассажиры поезда (211 человек) обеспечены горячим питанием на вокзале, далее планируется доставить их автотранспортом до границы с Узбекистаном.

Кроме того, в связи с событиями в городе Арысь отменен скорый поезд №17 по маршруту "Бишкек-Москва" Киргизской железной дороги.

Как сообщалось, в понедельник утром на складах войсковой части №44856 в городе Арысь Туркестанской области возник пожар и началась детонация боеприпасов. Местные власти объявили в регионе режим ЧС и эвакуировали около 45 тыс. горожан.

По последним данным, в результате взрывов два человека погибли, 165 пострадали.