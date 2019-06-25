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25.06.19 13:46

Митинг против строительства комплекса по утилизации опасных отходов пройдет в Кирове

© РИА Новости. Илья Питалев
25 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация Кирова согласовала проведение акции против размещения комплекса по утилизации опасных отходов на территории региона.

"Мероприятие согласовано на 30 июня, пройдет в сквере у памятника Степану Халтурину. Организатором выступил общественник, в заявке около 2 тыс. участников ", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" во вторник в пресс-службе мэрии города.

В то же время местные жители составили размещенную в открытом доступе петицию, в которой требуют "не допустить переработку промышленных отходов 1-2 класса опасности на базе завода по уничтожению химического оружия "Марадыковский".

Также среди требований проведение референдума об определении судьбы объекта "Марадыковский". По данным на вторник, петицию подписали свыше 53 тыс. пользователей.

Как сообщалось, в минувшие выходные аналогичная акция против размещения комплекса по утилизации опасных отходов прошла в удмуртской Камбарке. По данным организаторов, на митинге была принята резолюция о запрещении строительства комплекса, которую планируют направить районным и республиканским властям, депутатам Госдумы от Удмуртии, а также в Совет Федерации, правительство России и администрацию президента РФ. Участники митинга призвали жителей Пермского края, Татарстана, Башкирии, Кировской и Саратовской областей поддержать их резолюцию, так как "это же всех затрагивает".

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химоружия, в производственно-технические комплексы по утилизации особо опасных отходов. Заказчиком работ определена госкорпорация "Росатом", застройщиком выступит ФГУП "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО".

Постановлением принято решение о выделении в 2019-2023 году бюджетных инвестиций для создания четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы).

Планируется, что в 2023 году в эксплуатацию будут введены комплексы "Марадыковский" (пос.Мирный, Кировская область), "Камбарка" (г.Камбарка, Удмуртская Республика), "Щучье" (г.Щучье, Курганская область) и "Горный" (пос.Горный, Саратовская область), каждый мощностью до 50 тыс. тонн в год.

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