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25.06.19 13:51

Кадыров назвал Евкурова волевым человеком, способным на принятие поворотных решений

© РИА Новости. Екатерина Штукина
25 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал просьбу руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке волевым решением, а не жестом отчаяния, и выразил уверенность, что он еще будет полезен стране.

"Евкуров показал, что является мужественным человеком, который вернулся в строй после совершенного после него теракта и сильных ранений. Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе", - написал Кадыров в Инстаграме во вторник.

"Именно так и поступил Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что "Евкуров еще многие десятилетия будет полезен родине".

Кадыров напомнил, что Евкуров "возглавил Ингушетию в самое трудное время". "Всем прекрасно известно, что была сложная экономическая, политическая, общественная и криминогенная обстановка. Как боевой офицер, патриот и Герой России он принял решение стать руководителем Ингушетии", - отметил глава Чечни.

"Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Евкурова решены сложнейшие задачи, построены промышленные предприятия и сельхозобъекты, дороги, детские сады, спортивные залы", - отметил Кадыров.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона он был наделен полномочиями президента республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок. 17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона.

9 сентября 2018 года в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

В минувший понедельник, 24 июня, Евкуров заявил о намерении уйти в отставку с поста главы Ингушетии.

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