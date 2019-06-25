Гордума Екатеринбурга просит Куйвашева "заморозить" тарифы на коммунальные услуги

25.06.19 13:57

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

25 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты городской думы Екатеринбурга на заседании во вторник проголосовали за то, чтобы направить обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой остановить рост тарифов на коммунальные услуги для горожан.

"У нас июнь-июль традиционно повышение тарифов на коммунальные услуги. Я бы хотел обратиться к губернатору, чтобы он принял меры о замораживании темпов роста тарифов на коммунальные услуги", - сказал депутат Александр Колесников на заседании, трансляция которого велась на сайте гордумы.

Он отметил, что речь идет о платежах за отопление, холодное и горячее водоснабжение, электричество, газ и платежи за вывоз мусора.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе гордумы, 30 депутатов проголосовали за данное предложение, один человек воздержался. Обращение направят главе региона 25-26 июня.

"В ближайшее время они планируют его отправить. Там процедура недлительная: секретариат должен согласовать это письмо, все подготовить, председатель (гордумы - ИФ) должен подписать. Сегодня-завтра (25 или 26 июня обращение направят губернатору региона - ИФ), в самое ближайшее время", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что суммарный платеж за жилищно-коммунальные услуги с января 2019 года в Свердловской области вырос на 5-6% в связи с увеличением платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

Новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.