Вопрос полномочий: решение о работе в ПАСЕ российская делегация примет 26 июня
  
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Толстой: делегация России покинет сессию ПАСЕ при применении к ней хоть одной из "малых санкций"

© РИА Новости. Илья Питалев
25 июня. Interfax-Russia.ru- Российская делегация встанет и уйдет из ПАСЕ если в докладах по оспариванию полномочий в ПАСЕ будет хоть малейшее ограничение, заявил "Интерфаксу" глава делегации Петр Толстой.

В настоящее время ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голосовать, выступать в ПАСЕ и быть представленной в органах ассамблеи - так называемые "большие санкции".

Но у ПАСЕ остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию - так называемые "малые санкции". Так ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате ПАСЕ.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать российская делегация, если хотя бы одно из этих малых ограничений будет в докладах об оспаривании полномочий делегаций, Толстой заявил: "Встанем и уйдем".

Позже он также отметил, что делегация России не будет участвовать в выборах Генсека ПАСЕ и не придет в зал утром 26 июня до подтверждения полномочий.

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия и проголосуют за генсека и будем дальше работать", - сказал Толстой, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, чтобы не участвовать в голосовании, поскольку полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15.30 по страсбургскому времени.

Толстой пояснил, что на вторую часть пленарного заседания ПАСЕ (вечернее заседание) в среду после перерыва делегация точно придет в зал.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал виц-спикер Думы.

Заместитель руководителя делегации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк отметил, что принципиальная позиция России заключается в том, что она будет работать в ПАСЕ, только если не будет применяться ни одно санкционное ограничение как полноправного члена ассамблеи.

"Любое ограничение прав российской делегации для нас неприемлемо. Это вопрос принципа, а даже не мелких технических решений, просто принципа: либо мы все здесь работаем как нормальные суверенные государства, даже при всех разногласиях, которые существуют по отдельным вопросам, мы занимаемся работой цивилизованно друг к другу, либо мы не участвуем", - сказал он.

Также он подтвердил, что российская делегация не будет признавать решения ПАСЕ, которые были приняты в ее отсутствие.

"Это принципиальный вопрос. Если принимались резолюции, тем более касающиеся России без учета нашего мнения, то никакого автоматизма в одобрении России быть не может", - сказал Кисляк, отвечая на вопрос Интерфакса.

"Мы будем работать по вопросам в той мере, насколько они отвечают наши интересам", - сказал он.

По вопросу о выплате взноса в ПАСЕ будет приниматься решение только после подтверждения полномочий российской делегации в полном объеме.

"Мы свои обязательства, если будут восстановлены полностью наши права, конечно, будем выполнять. Только как это будет делаться... есть процедуры у финансовых органов, которые нормально этим займутся",- сказал он.

По его словам, в любом случае сначала нужно дождаться восстановления полномочий.

"На ущербных основаниях наша делегация здесь участвовать не будет. Если не будет участвовать, то наша нынешняя позиция (по финансам) останется той же самой",- добавил он.

Также Кисляк отметил, что Россия входит в список главных плательщиков ПАСЕ и это дает право на пост вице-спикера.

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