Кремль не ждет изменения позиции Запада по Крыму после восстановления России в ПАСЕ

25.06.19 14:17

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 июня. Interfax-Russia.ru - Восстановление работы российской делегации в ПАСЕ вряд ли означает признание Западом Крыма в качестве территории России, считают в Кремле.

"Вряд ли можно говорить о том, что это (восстановление работы российской делегации в ПАСЕ) является изменением доминирующей точки зрения (со стороны Запада)", - заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, по его словам, Россия полна терпения и решимости "последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших европейских визави изменится".