Госдума РФ приняла во II чтении поправки в бюджет на 2019 год

25.06.19 14:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

25 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла во втором чтении поправки в бюджет 2019 года. По сравнению с первым чтением на 2 млрд рублей увеличено финансирование Фонда дольщиков, на 3 млрд рублей вырос объем субсидий производителям сельхозтехники, перераспределены средства в рамках поддержки автомобильной отрасли РФ.

Согласно принятому документу, доходы бюджета в 2019 году составят 20 трлн 175 млрд рублей, что на 205,6 млрд рублей больше заложенного в закон о бюджете. В том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в 2019 году составит 3 трлн 177 млрд рублей против действующего показателя в размере 3 трлн 369 млрд рублей.

Расходы составят 18 трлн 294 млрд рублей, что на 256,5 млрд рублей больше запланированного объема.

Профицит федерального бюджета заложен на уровне 1 трлн 881 млрд рублей против действующего профицита в объеме 1 трлн 932 млрд рублей.

Траектория цены на нефть в 2019 году сохранена без изменений на уровне $63,4 за баррель. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - до 65,1 руб./$1 с 63,9 руб./$1. Фонд национального благосостояния (ФНБ) на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы, и составит 8 трлн 404,6 млрд рублей. Прогноз по инфляции (4,3%) не менялся.

По сравнению с первым чтением ко второму были добавлены и одобрены поправки, которые увеличивают на 2 млрд рублей объем субсидий для Фонда защиты прав дольщиков. Средства планируется направить на поручительства по кредитным договорам на строительство объектов недвижимости или предоставление кредитов в целях рефинансирования застройщиков. В рамках первого чтения фонду было выделено 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов. В итоге дополнительное финансирование фонда в 2019 году составит 18 млрд рублей.

Кроме того, Госдума поддержала перераспределение средств на поддержку автопрома и авиапрома. Согласно принятому в первом чтении законопроекту, российскому автопрому предлагалось дополнительно выделить более 12 млрд рублей. Так, на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест российским автопроизводителям предлагалось направить 11,019 млрд рублей (к общему объему на год в размере 51,5 млрд рублей в 2019 году). На компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам "Евро-4", "Евро-5", выделяется 1,079 млрд рублей. Ко второму чтению правительство предложило снять со статьи по содержанию рабочих мест в автопроме 11,019 млрд рублей и перенаправить их полностью на субсидии на гарантийную поддержку. Таким образом, итоговая цифра дополнительной поддержки автопрому не изменилась.

В рамках поддержки приобретения российскими авиакомпаниями на условиях лизинга 100 самолетов "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100) предлагается дополнительно выделить в 2019 году 200 млн рублей. "Это поддержка, уплата части лизингового платежа", - уточнила ранее первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Общая сумма субсидий российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на закупку самолетов для российских авиакомпаний (а также по кредитам, полученным на приобретение тренажеров для российских воздушных судов) в 2019 году была запланирована в размере 5,8 млрд рублей, в 2020 году - 7 млрд рублей, в 2021 году - 9,4 млрд рублей. Также, по словам Нестеренко, 100 млн рублей будет дополнительно выделено для лизинговой поддержки закупки 104 вертолетов для услуг санитарной авиации в субъектах РФ.

Для ускоренного введения в эксплуатацию мобильного досмотрового комплекса в рамках строительства Крымского моста в 2019 году дополнительно выделят 554 млн рублей. Общая сумма не увеличивается, идет перераспределение между годами.

На предоставление субсидий производителям сельхозтехники будет дополнительно направлено 3 млрд рублей, на дотации (гранты) регионам за достижение социально-экономических показателей - 30 млрд рублей, межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 2 млрд рублей (закупка инсулиновых помп).