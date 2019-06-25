Более 1,2 млрд рублей выделено на обеспечение жильем детей-сирот в Ростовской области

25.06.19 14:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Ростовской области выделили 1,2 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот, из них почти 110 млн рублей составили средства из федерального бюджета, сообщает управление информационной политики правительства области.

"Обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Ростовской области. В список таковых в текущем году включено 1632 человека достигших 18 летнего возраста", - приводит пресс-служба цитату министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.

Отмечается, что за последние 5 лет из бюджета области на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 5 млрд рублей. Ежегодно на Дону обеспечивается более 1 тыс. детей, оставшихся без родителей. В прошлом году - более 1,3 тыс. человек.

"Объем выделяемых средств из областного бюджета позволяет планомерно сокращать очередь этой категории льготников на получение жилья. Так, если в январе 2017 года детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, в Ростовской области насчитывалось 4947 человек, то сегодня очередь сократилась более чем на 40%", - говорится в сообщении управления.