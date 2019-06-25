Режим ЧС в связи с лесным пожаром введен в районе Рязанской области

25.06.19 14:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

25 июня. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации введен в Рыбновском районе Рязанской области, сообщила во вторник пресс-служба МЧС России по региону.

Причиной введения режима ЧС стал пожар, 23 июня пришедший с территории Московской области на территорию лесного фонда в Рыбновском районе. По данным минприроды Рязанской области, в настоящий момент ведутся работы по его локализации.

Кроме того, в Рыбновском районе продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 19 июня на территории Селецкого военного лесничества в результате военных учений. В настоящий момент он локализован.

"В числе сил и средств, задействованных для тушения пожаров, 293 человека личного состава, 37 единиц техники, 5 воздушных судов, 3 из которых - вертолеты Ми-8, 2 - Ил-76. Используется три беспилотных летательных аппарата", - отмечает пресс-служба министерства природопользования региона.

По данным ФБУ "Авиалесохрана", площадь пожара на землях лесного фонда Рязанской области составляет 122 га.