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25.06.19 14:33
Режим ЧС в связи с лесным пожаром введен в районе Рязанской области
Причиной введения режима ЧС стал пожар, 23 июня пришедший с территории Московской области на территорию лесного фонда в Рыбновском районе. По данным минприроды Рязанской области, в настоящий момент ведутся работы по его локализации.
Кроме того, в Рыбновском районе продолжаются работы по ликвидации пожара, возникшего 19 июня на территории Селецкого военного лесничества в результате военных учений. В настоящий момент он локализован.
"В числе сил и средств, задействованных для тушения пожаров, 293 человека личного состава, 37 единиц техники, 5 воздушных судов, 3 из которых - вертолеты Ми-8, 2 - Ил-76. Используется три беспилотных летательных аппарата", - отмечает пресс-служба министерства природопользования региона.
По данным ФБУ "Авиалесохрана", площадь пожара на землях лесного фонда Рязанской области составляет 122 га.
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