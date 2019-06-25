Умерла актриса Алла Покровская

25.06.19 14:50

© РИА Новости. Евгения Новоженина

25 июня. Interfax-Russia.ru - В Москве скончалась народная артистка России Алла Покровская, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

"Сегодня, 25 июня, ушла из жизни народная артистка России Алла Борисовна Покровская - выпускница Школы-студии МХАТ (легендарный "звёздный" курс 1959 г.), ставшая её ведущим педагогом, профессором, незыблемым авторитетом для коллег и многих поколений студийцев", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой предположительно пройдет 27 июня в МХТ имени Чеховавремени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всем родным и близким Аллы Борисовны, её коллегам и многочисленным ученикам. Мы все сегодня осиротели", - добавили в сообщении.

Покровская, дочь знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского, родилась в Москве в 1937 году. Закончила Школу-студию МХАТ, в 1959 году стала членом труппы театра "Современник", на сцене которого проработала 45 лет. В 2004 году Покровская перешла на работу в МХТ имени Чехова, продолжая сотрудничать с "Современником". Параллельно она преподавала в Школе-студии МХАТ.

Покровская была замужем за создателем "Современника" и худруком МХАТа Олегом Ефремовым, от этого брака у нее родился сын, ныне известный актер Михаил Ефремов.