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25.06.19 14:53
МЧС: здания на Камчатке выстояли после шестибалльного землетрясения
"Оперативные группы спасателей и пожарных Усть-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона завершили обследование зданий в местных населенных пунктах и выяснили, что строения не пострадали. Трещин, каких-либо других повреждений на них нет", - сказал собеседник агентства.
Представитель МЧС подчеркнул, что никто из людей в результате землетрясения не пострадал.
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Его эпицентр находился в Тихом океане в 119 км восточнее Усть-Камчатска. Жители этого райцентра ощутили подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.
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