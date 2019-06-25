МЧС: здания на Камчатке выстояли после шестибалльного землетрясения

25.06.19 14:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Дома и прочие здания в поселках Усть-Камчатского района, где ощущалось шестибалльное землетрясение, не пострадали, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

"Оперативные группы спасателей и пожарных Усть-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона завершили обследование зданий в местных населенных пунктах и выяснили, что строения не пострадали. Трещин, каких-либо других повреждений на них нет", - сказал собеседник агентства.

Представитель МЧС подчеркнул, что никто из людей в результате землетрясения не пострадал.

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки во вторник в 21:06 по местному времени (12:06 мск). По данным камчатского главка МЧС, магнитуда землетрясения составила 6,2. Его эпицентр находился в Тихом океане в 119 км восточнее Усть-Камчатска. Жители этого райцентра ощутили подземные толчки силой до шести баллов. В соседнем поселке Ключи землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.