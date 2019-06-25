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25.06.19 14:57

Руденя представил Путину обновленный генплан Твери

© РИА Новости. Михаил Климентьев
25 июня. Interfax-Russia.ru - Центр Твери останется малоэтажным, соответствующие изменения внесены в генеральный план города, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Сейчас приняли изменения в генплан Твери, решили сохранить исторический центр. Тверь - это второй город в России, который получил генеральный план. Первым был Санкт-Петербург, а потом императрица Екатерина сделала подарок для любимой Твери, был принят генеральный план", - сказал Руденя на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам губернатора, сегодня облик города приводится в соответствие с этим планом, чтобы "исторический центр был малоэтажным с двух сторон реки Волга, и дальше уже многоэтажное строительство будет вестись по периферийному направлению".

Также глава региона пригласил Путина на Национальный туристический форум "Реки России".

В ходе встречи с главой государства в Кремле он напомнил, что форум проходит уже шесть лет и в этом году "будет особенным, потому что начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма".

По словам губернатора, в рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем.

Как отметил Руденя, "с этого места будут отправляться суда, в том числе новой постройки, которые сейчас спущены на воду в Астрахани - "Петр Великий" и следующие суда этой серии". "Таким образом, можно будет из этого порта дойти до Санкт-Петербурга, до Астрахани, до Каспийского моря. Это наш совместный проект с Ростуризмом и правительством России", - сказал губернатор.

Он отметил, что в Тверской области очень ждут президента.

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