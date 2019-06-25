Башкирия реализует проект транспортной карты "Алга", стоимостью 700 млн рублей

25.06.19 15:10

Фото с официального портала Республики Башкортостан

25 июня. Interfax-Russia.ru - Башкирия с 1 июля запускает в эксплуатацию единые транспортные карты "Алга" для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, сообщил председатель регионального Госкомтранса Тимур Мухаметьянов на пресс-конференции во вторник.

"С октября прошлого года (. . .) идет большая работа по систематизации общественных перевозок, так называемая реформа транспортной отрасли республики. Одним из элементов этой реформы является внедрение с 1 июля текущего года единой транспортной карты "Алга", - сказал он.

Технологическим оператором пилотного проекта является АО "Башкирский регистр социальных карт" (БРСК), который организует процесс заключения договоров с перевозчиками на оснащение салонов транспорта соответствующими терминалами.

Он добавил, что карты "Алга", которые могут использоваться на маршрутах городского общественного транспорта и в автобусах пригородного сообщения, с понедельника поступили в продажу в точках продаж сетей "Альдо" и "Башспирт", а также в пунктах пополнения карт ГУП "Башавтотранс" и аптеках "Башфармации". Позднее карту можно будет приобрести в отделениях "Почты России" и Сбербанка. Стоимость карты - 50 рублей.

С 1 сентября планируется запуск соответствующего мобильного приложения, обеспечивающего возможность дистанционного пополнения карты и контроля за расходами по ней, а также различные тарифы.

"В настоящее время терминалами для карты "Алга" оснащено уже около 1,6 тыс. транспортных средств, до 1 августа планируется оснастить еще 5,6 тыс. транспортных средств", - отметил Мухаметьянов.

Заместитель генерального директора БРСК Олег Романов в ходе пресс-конференции уточнил, что стоимость проекта оценивается в 700 млн рублей, 80% затрат приходится на долю Сбербанка, оставшаяся часть - средства БРСК, который обеспечивает поставку и сервисное обслуживание оборудования.

"Наша финансовая модель предусматривает в течение трех лет, начиная с 1 июля этого года, выпуск 750 тыс. карт. (. . .) Модель предусматривает убыточность проекта в течение первых двух лет, на третий год планируем выйти на безубыточный уровень, а на четвертый год получить прибыль", - добавил Романов.

АО "Башкирский регистр социальных карт" создано в 2007 году. Акционерами компании являются банк "Уралсиб" и правительство Башкирии. Приоритетные проекты АО - внедрение "Социальной карты Башкортостана", универсальной электронной карты (УЭК) на территории республики и приложений карт.