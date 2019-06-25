Всероссийский молодежный образовательный форум "Восток" открылся во Владивостоке

25.06.19 15:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

25 июня. Interfax-Russia.ru - Открытие Всероссийского молодежного образовательного форума "Восток" состоялось во вторник в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Молодежь - это приоритет развития Приморского края. Мы впервые принимаем такой молодежный форум. Для региона это большая честь и ответственность. Участников ждет обширная культурная и образовательная программа. Вы нужны Дальнему Востоку - ваши идеи, компетенции, знания, ваш блеск в глазах, ваши проекты", - сообщил в своем выступлении на торжественной церемонии открытия участникам форума вице-губернатором по внутренней политике Приморья стал Антон Волошко.

Гостей также приветствовало руководство ДВФУ, представители Минвостокразвития и местного парламента. После официальной части его гостей ждал концерт российских поп-групп.

Участниками форума стали около 400 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из 76 регионов России и девяти стран. Среди участников представители Камбоджи, Японии, Филиппин, Индии, Польши, Латвии, Китая, Армении и Болгарии.

"Одна часть - это участники с Дальнего Востока, другая, это участники из других регионов. Мы собрали их вместе, чтобы они могли поработать над проблемами Дальнего Востока. Главная цель у нас - показать молодежи, какие преимущества есть у Дальнего Востока, какие преимущества есть в других регионах. Россия - это страна возможностей", - отметил директор форума "Восток" Кирилл Литвицкий.

Он отметил, что на форуме пройдет и грантовый конкурс молодежных проектов, с помощью которого молодые люди смогут получить деньги на реализацию собственных инициатив. Участники с помощью кураторов подготовят проекты, которые смогут улучшить жизнь в регионе. Победители конкурса получат до 3-х млн рублей на их реализацию.

Также в рамках события состоятся дискуссии с руководителями государственных и бизнес-компаний, представителями местных властей.