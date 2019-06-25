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25.06.19 15:45

Правительство РФ выделит более 1,6 млрд рублей на строительство общежитий СФУ

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
25 июня. Interfax-Russia.ru - Российские власти выделят 1 млрд 685 млн рублей в 2019-2021 году на строительство комплекса общежитий "Университетский" для Сибирского федерального университета (СФУ).

"Средства будут выделены в целях создания дополнительных условий для привлечения иностранных студентов для обучения в Сибирском федеральном университете и достижения показателей федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование", - говорится в постановлении правительства РФ.

Так, в 2019 году на строительство новых общежитий вуз получит 985 млн рублей, в 2020 году - 343 млн рублей и в 2021 году - 357 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 1,689 млрд рублей. Ввести новый кампус в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Между тем исполняющий обязанности ректора вуза Владимир Колмаков отметил, что в программе развития Сибирского федерального университета одним из приоритетных направлений является создание современного комфортного кампуса для проживания студентов.

"Благодаря Всемирной зимней универсиаде такой кампус или, точнее, его основа уже заложена", - процитировали Колмакова в пресс-службе вуза.

По его словам, в настоящее время в кампусе СФУ расположены общежития, магазин, кафе, конгресс-холл, медицинский центр и целый комплекс спортивных сооружений.

"Словом, все, чтобы студенты могли гармонично развиваться, заботиться о своем здоровье и выполнять свою главную задачу - получать новые знания. Но даже сейчас мы живем в условиях нехватки мест в общежитиях. Мы и хотели бы набирать больше иностранных студентов, но нам их просто некуда будет поселить", - добавил он.

Так, в настоящее время, по его словам, в СФУ обучаются около 1 тыс. студентов из 50 стран мира - в первую очередь, стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также по заказу компании "РУСАЛ" в СФУ сейчас учатся большие группы из Гвинеи и Ямайки. Кроме того, в вузе много студентов из Ирака.

"Иностранные студенты - это показатель качества образования и доверия к российской высшей школе. Мы надеемся, что строительство комплекса позволит нам увеличить количество иностранных студентов в два раза или даже втрое", - сказал Колмаков.

По информации пресс-службы вуза, в настоящее время студенческий городок СФУ представляет собой комплекс общежитий из трех высотных зданий квартирного типа вместимостью примерно 1 тыс. 328 человек.

"Иностранцам, попавшим в наши сибирские условия непросто, им нужен адаптационный период и сопровождение в течение учебного процесса и периода проживания. В СФУ специально создан департамент международной деятельности, который помогает им в этом. Мы понимаем, что студент, который закончил СФУ и вернулся к себе на родину, является не просто проводником СФУ и нашим помощником в привлечении новых абитуриентов, эти ребята будут транслировать информацию о России в целом, о том, что здесь хорошо жить и учиться, что россияне - доброжелательный народ, настроенный толерантно, и здесь можно жить достойно", - подытожил и.о. ректора.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и 3 филиала, в которых обучаются более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2019 год СФУ занимает 15 место.

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