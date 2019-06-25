Один из домов Urban Group в ЖК "Лайково" достроят в 2020 году

25.06.19 15:46

© РИА Новости. Антон Денисов

25 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство дома №22 ЖК "Лайково" в Одинцовском районе Подмосковья, застройщиком которого выступала обанкротившаяся компания Urban Group, планируется завершить в конце 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе Главгосстройнадзора.

"В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы по цокольному этажу. Строительная готовность дома № 22 оценивается примерно в 10 %", - отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, полностью достроить дом планируется в четвертом квартале 2020 года. В нем разместится 269 квартир.

Всего в ЖК "Лайково" ведется строительство 12 домов. В настоящее время на стройплощадках работают более 900 рабочих.

Напомним, что ЖК "Лайково" начала строить компания "СУ-155". После ее банкротства объект перешел к Urban Group в феврале 2016 года. По условиям соглашения с властями, за достройку 12 объектов социальной инфраструктуры, оставшихся незавершенными из-за банкротства "СУ-155", и решение проблем с пайщиками, Urban Group получала возможность реализовать девелоперский проект в Лайково на месте долгостроя "СУ-155".