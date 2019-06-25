Виртуальные концертные залы появятся в Тюмени и Ишиме

25.06.19 16:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

25 июня. Interfax-Russia.ru - В двух городах Тюменской области в рамках нацпроекта "Культура" в ближайшее время будут открыты виртуальные концертные залы, сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

В частности, виртуальные концертные залы, где можно будут увидеть выступления лучших российских и зарубежных музыкантов, появятся в Центре культуры и искусств "Современник" в Тюмени и городском культурном центре в Ишиме.

В пресс-релизе также подчеркивается, что в минувшем году состоялось более 20 онлайн-трансляций концертов и спектаклей из Тюменской филармонии и театров Тюмени и Тобольска.

Весной 2019 года Тюменская область вошла в число победителей конкурсного отбора Минкультуры РФ на получение межбюджетного трансферта для создания виртуальных концертных залов.