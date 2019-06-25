Российских сирот будут учить на следователей

25.06.19 16:06

© РИА Новости. Сергей Пятаков

25 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в регионах активнее способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителям следственных управлений СК предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК", - сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, Бастрыкин отметил, что "из таких ребят могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России, нужно только уделить их развитию и образованию пристальное внимание".

Бастрыкин "выразил уверенность в том, что число таких учащихся нужно увеличивать". Он также добавил, что, "даже если ребенок имеет некоторые проблемы со здоровьем, это не должно стать причиной отказа принять его в кадетские классы и корпуса СК", сказала Петренко. По мнению главы СК, под чутким руководством следователей "такие дети смогут получить в том числе и медицинскую помощь".

Петренко добавила, что во вторник ситуация подробно обсуждалась на селекторном совещании с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В середине июня Кузнецова предложила предоставить детям-сиротам льготы для получения среднего специального образования, а также предоставлять им преимущественное право при поступлении в кадетские суворовские военные училища. На совещании 19 июня по вопросам постинтернатного сопровождения детей-сирот она также попросила обратить внимание и на проблему "реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья из числа детей-сирот на получение профессионального образования на бесплатной основе".