РФ проводит пуски не имеющих мировых аналогов ракет для с-500

25.06.19 16:36

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ

25 июня. Interfax-Russia.ru – Новейшая система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, уже проведены пуски ракет для нее, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы", - сказал Борисов во вторник на форуме "Армия-2019", отвечая на вопрос "Интерфакса"

"В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", - заявил зампред российского правительства.