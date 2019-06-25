|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
25.06.19 16:36
РФ проводит пуски не имеющих мировых аналогов ракет для с-500
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире. Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы", - сказал Борисов во вторник на форуме "Армия-2019", отвечая на вопрос "Интерфакса"
"В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", - заявил зампред российского правительства.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket