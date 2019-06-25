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Детский лагерь эвакуировали в Иркутской области из-за подъема воды в притоках Ангары

© РИА Новости. Сергей Аверин
25 июня. Interfax-Russia.ru - Угроза подтопления детского лагеря и жилых домов возникла в Нижнеудинском и Черемховском районах Иркутской области в связи с подъемом уровня воды в левых притоках реки Ангары из-за дождей, сообщила во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Из детского оздоровительного лагеря "Заря", находящегося на берегу реки Уда в 3 км от Нижнеудинска силами местной администрации заблаговременно эвакуировали 419 человек, в числе которых - 351 ребенок и 68 работников", - говорится в сообщении.

В настоящее время 120 иногородних детей находятся в пункте временного размещения на базе Нижнеудинской школы-интерната. Остальных забрали родители.

Уровень воды в реке Уда пока находится ниже критических отметок, подъем ожидается в ночь на среду.

По данным МЧС, во вторник произошел резкий подъем уровня воды в реке Большая Белая в Черемховском районе, с подтоплением пониженных участков местности в селе Новостройка, расположенном в 100 км от города Черемхово.

"Подтоплено четыре приусадебных участка. В населенном пункте 205 жилых домов, в которых проживают 495 человек, из них 95 детей", - уточняется в сообщении.

Наблюдается также подтопление участка автодороги, соединяющего с Черемхово населенные пункты Инга, Чернушка, Чернушка-2.

"На место направлена группировка спасателей из 10 человек, на вооружении которых находятся два плавсредства. В готовности - вертолет Ми-8 МЧС и аэромобильная группировка, которые будут задействованы в случае ухудшения оперативной обстановки", - отмечается в сообщении.

В Главном управлении МЧС по региону создан оперативный штаб для сбора информации и координации привлекаемых сил и средств. В Черемховском и Нижнеудинском районах введен режим "Повышенная готовность".

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25-26 июня на реке Большая Белая на участке Инга - Мишелевка в результате выпадения сильных дождей сохранятся высокие уровни воды. 26-27 июня. На реке Уде продолжится повышение уровня воды у Нижнеудинска до и выше критических отметок, при котором прогнозируется затопление пониженных участков местности.

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