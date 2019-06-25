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25.06.19 16:46

Матвиенко раскритиковала работу "информационно выключившегося" Минвостокразвития

© РИА Новости. Михаил Климентьев
25 июня. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что с приходом нового главы Минвостокразвития Александра Козлова министерство информационно "выключилось".

"Вы год министр, по-моему, уже, да? Без обид, у нас товарищеский разговор. Но информационно такое ощущение, что "выключили" Минвостокразвития, нет информации, что происходит на ДВ, в Арктике, какие решения принимаются, нет информационной программы для жителей страны. Раньше было - объявляли освоение плана, вся страна этим жила, все ехали, не отвлекались. Министерство было более информативным, больше уделяло внимания работе", - сказала Матвиенко в ходе открытого диалога с Козловым во вторник в Совете Федерации.

Она отметила, что на Дальнем Востоке растет миграционная и естественная убыль населения, что "говорит о том, что привлекательные условия для жизни и бизнеса пока не созданы".

"Хотелось бы услышать, что нового вы предлагаете, что нового появилось за это время в Минвостокразвития, как эффективно наладить информационную работу, чтобы информировать бизнес, инвесторов граждан, - приезжайте на Дальний Восток, вы получите вот это, пока этой информации нет. Отдельно хочу остановиться на программе "Дальневосточный гектар" - была ли это мера для развития или не в ту сторону", - сказала спикер.

Козлов является главой министерства с 18 мая прошлого года.

Программа "Дальневосточный гектар" - это право каждого гражданина России на безвозмездное получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Согласно закону, земля предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пятилетнего срока землю можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

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