Сенатором от исполнительной власти КЧР вместо лишенного полномочий Арашукова назначен Казаноков

25.06.19 17:04

Фото со страницы "Инстаграм" Рашида Темрезова

25 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о назначении членом Совета Федерации Крыма Казанокова.

"В соответствии с Федеральным Законом "О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации" подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии", - написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в "Инстаграм".

Глава региона выразил уверенность в том, что Казаноков будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики.

Ранее К.Казаноков уже представлял исполнительную власть региона в Совете Федерации. Он был назначен сенатором в феврале 2016 года. В сентябре 2016 года его сменил Рауф Арашуков, который в настоящее время арестован и лишен сенаторских полномочий.