Правительство расширило список "сельских" пенсионеров, которым полагается прибавка

25.06.19 18:04

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

25 июня. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ расширило список профессий сельского хозяйства, по которым будет назначаться 25-процентная прибавка к пенсии, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Постановлением правительства России от 25 июня 2019 года № 805 утверждена новая редакция списка профессий и должностей. Новая редакция списка включает в себя ряд профессий растениеводства, животноводства, рыбоводства, которые ранее в список не входили", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В Минтруде напоминают, что с 1 января 2019 года вступили в силу положения пенсионного законодательства, согласно которым "сельским" пенсионерам устанавливается повышение фиксированной выплаты в размере 25% от ее размера. Список "сельских" работ, профессий и должностей, по которым устанавливается выплата к страховой пенсии, был утвержден в 2018 году.

Для установления прибавки есть условия, в частности стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности.

В пресс-службе добавили, что, по данным на 17 июня этого года, территориальные органы Пенсионного фонда выплачивают прибавку к пенсии 922,9 тыс. граждан. На эти цели в бюджете ПФР на текущий год предусмотрено 16,7 млрд рублей, исходя из запланированной численности получателей повышения - почти 1,04 млн граждан.

"Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан. С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года", - прокомментировал постановление министр труда и социальной защиты Максим Топилин, которого цитирует пресс-служба ведомства.